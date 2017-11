Anderlecht verrast in officiële reactie op overnamegeruchten: verkoop wordt dit jaar nog afgerond

Foto: © photonews

Anderlecht heeft officieel gereageerd op de mogelijke verkoopplannen van de club na een vergadering van de Raad van Bestuur. In een persmededeling op hun digitaal huis meldt de landskampioen dat het dossier betreffende de verkoop van de club op het einde dit jaar moet afgerond zijn.

De persmededeling luidt als volgt:

"De beheerders van RSC Anderlecht zijn, op de Raad Van Bestuur van vandaag 30/11/17, in kennis gesteld van de belangstelling van verschillende partijen voor de gedeeltelijke en/of volledige aankoop van de club."

"De beheerders hebben beslist om de verschillende voorstellen verder te onderzoeken en te bespreken met betrokkenen. De Raad Van Bestuur heeft tevens de wens uitgedrukt om het dossier af te werken voor het einde van het jaar 2017."

"De Raad Van Bestuur heeft ook beslist om verder geen commentaar te leveren uit eerbied voor de belangstellende partijen. Ook de identiteit van de verschillende partijen wordt met de nodige discretie behandeld."

Vier kandidaten

Er zouden vier kandidaten zijn om Anderlecht over te nemen. De interesse van Paul Gheysens (Ghelamco) en de steenrijke Rus Alisher Usmanov (Arsenal) was al bekend, maar nu zouden er volgens De Tijd ook nog twee andere kandidaten zijn wiens identiteit nog niet bekend is.