Mazzu-time in 1B? Beerschot-Wilrijk is het kind van de rekening, verrassende profiteur

Foto: © photonews

Beerschot-Wilrijk leek afgelopen weekend op weg naar zijn eerste driepunter van de tweede periode, maar Jens Naessens besliste er anders over. En zo was het opnieuw nét niet voor de Mannekes. Maar wie profiteerde al het meest van de zogeheten Mazzu-time?

Vorig seizoen was het in de Jupiler Pro League continu Charleroi dat in de laatste minuten voor extra puntengewin zorgde door te scoren in de laatste vijf minuten. Mazzu-time werd geboren, al gaat het dit seizoen wat minder op dat gebied.

Ook in 1B zijn er echter al flink wat wedstrijden geweest die in de laatste vijf minuten nog een veranderend scoreverloop kenden. Opvallend daarbij is dat Beerschot-Wilrijk op 17 speeldagen al drie keer de overwinning zag verdwijnen als sneeuw voor de zon.

De ploeg die voorlopig het meest wist te profiteren van de laatste minuten is Roeselare, Beerschot-Wilrijk sluit de rij als we de balans maken tussen gepakte en verloren punten in de slotfase. We zetten ook graag alle wedstrijden op een rijtje waar het verschil werd gemaakt in de laatste minuten: