Poulain heeft verklaring voor zijn veelvuldig balverlies

Benoit Poulain is nu helemaal terug na zijn blessure, en kijkt vanavond voor de tweede keer op vijf dagen tijd Zulte Waregem in de ogen. Dit weekend ging dat niet van een leien dakje.

Club Brugge kon maar aan het einde over de troepen van Dury heen walsen dankzij Wesley en vooral Limbombe. Poulain leed bovendien veelvuldig balverlies achterin.

De reden is niet ver te zoeken, hij staat nu niet langer centraal in die driemansdefensie. "Mechele heeft goed gespeeld in mijn afwezigheid, dus laat de trainer hem staan", aldus Poulain in Het Laatste Nieuws. Niet onlogisch, maar het is toch wennen, vooral omdat we aanvallend spelen."

Dat balverlies, dat ben ik zeker niet gewoon -Benoit Poulain

"Leuk omdat ik zo offensief iets kan bijdragen, maar daardoor kom ik veel meer aan de bal dan als laatste verdediger. Vroeger was dat 40 keer per match, nu 120. Daardoor verlies ik ook veel meer ballen. En dat ben ik zeker niet gewoon. Ach, ik sta in de ploeg en we winnen. Dan maakt dat niet zoveel uit."