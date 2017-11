Schrikken bij Moeskroen, doelman afgevoerd naar ziekenhuis: "Hij wist niet waar hij zich bevond"

In het bekertreffen tussen Moeskroen en Charleroi moest doelman Jean Butez, zelf al de stand-in van de geblesseerde Bailly, van het veld na een lelijke botsing.

Het was een botsing met Nurio, de linksachter van Charleroi, die aan de basis lag. Butez was helemaal groggy en wist naar verluidt niet meer waar hij was.

"Hij is naar het ziekenhuis afgevoerd", aldus Rednic. "Hij wist niet meer of hij nu in een stadion of in een café stond." Ook Selim Amallah merkte dat niet alles in orde was met zijn ploegmaat. "Hij had geheugenverlies."

Out dit weekend

Tegen Sint-Truiden zal hij zaterdag meer dan waarschijnlijk niet in actie komen. De diagnose luidde een stevige hersenschudding voor de jonge Franse doelman.