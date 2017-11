Pro League staat machteloos tegenover incidenten in 'Clásico', maar wil daar iets aan doen

Foto: © photonews

De wedstrijd tussen Anderlecht en Standard stond gisteren bol van de akkefietjes. Enkele Anderlechtsupporters en Standard-trainer Ricardo Sa Pinto maakten het te bont. Daar kan ook de Pro League, die de belangen behartigt van de 24 profclubs, niet mee lachen.

Het oorlogsduel in het Constant Vanden Stockstadion werd tot tweemaal toe stilgelegd. Een eerste keer omdat Standard-verdediger Luyindama met bierbekers werd bekogeld en een tweede maal omdat Ricardo Sa Pinto een stukje toneel opvoerde toen hij ook bier over zich heen kreeg.

Pro League kijkt macheteloos toe

Het probleem is dat de Pro League niet kan ingrijpen voor dergelijke incidenten. Het intern reglement van de Pro League is namelijk niet van kracht in de Croky Cup. CEO Pierre François wil daar nu iets aan doen:

“In onze competities voorzien we zware ‘vergoedingen’ voor clubs waarvan hun supporters het stilleggen van een match veroorzaken. Hetzelfde geldt voor leden van de technische staf die naar de tribunes worden verwezen. Op de volgende algemene vergadering (14 december) zal ik voorstellen om de ‘vergoedingen’ uit te breiden naar alle officiële wedstrijden tussen profclubs. Als dat goedgekeurd wordt, kan de Pro League incidenten tijdens een bekerwedstrijd op dezelfde manier bestraffen als incidenten tijdens de competitie.”

Zware boetes

Voor een tijdelijke stillegging is de Pro League 25.000 euro rijker, een definitieve stillegging kost de verantwoordelijke club 50.000 euro. Een staflid die voor het eerst naar de tribunes gestuurd wordt, betaalt 5.000 euro. Een recedivist moet zelfs 10.000 euro betalen.