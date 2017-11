Clement countert 'halve finale'-uitspraak van Custovic: "Als je dat echt gelooft, geraak je daar nooit"

'De beker wordt pas in de halve finale een doel'. Een uitspraak van Oostende-coach Adnan Custovic in aanloop naar de achtste finales. Een uitspraak waar zijn collega van Waasland-Beveren het totaal niet mee eens is.

"Als je dat echt gelooft, geraak je daar nooit", repliceert Philippe Clement na zijn gewonnen bekerduel tegen Eupen. "Als ik vandaag de spelers met die boodschap het veld had opgestuurd - 'dit is nog maar de achtste finale, we zullen het wel zien' -, dan waren we hier niet in geslaagd."

Volgende tegenstander? Maakt niet uit - Philippe Clement

"De beker is zeker een doel voor Waasland-Beveren", onderstreept Clement. "Maar de weg is uiteraard nog lang. De volgende stap is eerst de loting. Wie onze volgende tegenstander wordt, maakt niet uit. We spelen sowieso altijd om te winnen."