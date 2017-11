Club Brugge klopt Zulte Waregem in aantrekkelijke schaatspartij / waterballet

De bekerwedstrijd tussen Zulte Waregem en Club Brugge bracht een fabelachtig vroeg kerstspektakel. Waterballet, vijf doelpunten, wisselende kansen, ... Het was 120 minuten genieten in een bijtende koude.

Bijzonder slecht weer: sneeuw, regen en een erg zwaar veld

Club Brugge meteen op rozen dankzij Vossen

Essevee toont weerbaarheid in tweede helft

Erop en erover, maar dan toch nog Dennis

Club Brugge wint na verlengingen: 2-3

Neen, een man zou zijn hond in zo'n weer nooit buitenlaten. Maar voor de laatste wedstrijd in de Croky Cup mag het al eens wat meer zijn. Het voetbal zou er al bij al niet te hard onder lijden, maar het opspringende water en de sneeuw zorgden wel voor glijpartijen en een vroeg kerstgevoel.

Zulte Waregem wilde na een 3 op 24 in de competitie van de Beker van België gebruik maken om vertrouwen te tanken. Het kon bovendien meteen revanche nemen op Club Brugge, dat zondag nog van Essevee won in de vaderlandse competitie. Bij blauw-zwart stond Ludovic Butelle onder de lat, voor het eerst kwam hij opnieuw in de plannen van Ivan Leko voor.

Meteen Vossen

"Ik zet iemand onder de lat die voor stabiliteit en vertrouwen kan zorgen", had de oefenmeester van Club Brugge vooraf gezegd. En het moet gezegd: de goalie straalde wel het nodige vertrouwen uit in het uitvoetballen, het coachen en op hoge ballen. En toch ... Hoe verder de wedstrijd vorderde, hoe meer foutjes er in zijn spel kropen.

De eerste tien minuten waren exemplarisch voor waarom Club Brugge bovenaan staat: bij de eerste kans was het meteen raak dankzij Jelle Vossen. En ook exemplarisch voor waarom Zulte Waregem in de hoek waar de klappen vallen ligt: Heylen gleed naast de bal door, aan de overkant kwamen de spelers een voetje te kort.

Hyperspanning na de koffie

Het inspireerde Francky Dury tot een drievoudige wissel bij de rust (0-1). Cordaro, Saponjic en Madu moesten voor extra aanvalskracht zorgen. Tot kansen leidde dat niet meteen, maar Dion Cools ging letterlijk een handje helpen: hij sloeg een bal weg vanop de grond en zo mocht De fauw vanop de stip gelijkmaken.

Even later zag Onur Kaya het licht en kon hij Leya Iseka bedienen, die voor de volledige ommekeer zorgde. Het Regenboogstadion ontplofte quasi, de polonaise leek te kunnen worden ingezet. Maar zoals steeds zat het venijn in de staart tegen blauw-zwart, want Dennis maakte vijf minuten voor tijd gelijk na opneiuw wegglijden van Heylen.

Verlengingen dus. En ook daarin was Dennis uiteindelijk de held van Club Brugge. Cools bediende de aanvaller en hij schoot beheerst binnen. De thuisploeg probeerde de bakens nog te verzetten, maar het is Club Brugge dat zich mag opmaken voor de kwartfinales.