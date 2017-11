Milicevic meer dan ooit Mr. Coupe: "Of Mr. Europe, dat mag ook"

Danijel Milicevic leeft op in de Beker van België. Hij mag er niet alleen af en toe nog eens in de basis starten, hij scoorde ook al vier doelpunten op twee wedstrijden. En elke goal was van levensbelang.

Bij overwinningen met het kleinste verschil -2-3 op Geel en 2-1 tegen Lokeren- heb je immers geen overschot. "Dat ik Mr. Coupe ben? Het is de snelste weg naar Europa, hé", knipoogde Milicevic na de partij.

Mr. Europe dan? "Dat mag ook, het zijn toch die wedstrijden waar we het voor doen", ging Milicevic verder. "Dat zijn mooie wedstrijden om te spelen."

Jacht op statistieken

"En die Bekerwedstrijden, dat is alles of niets, daar hou ik wel van." Het was een Milicevic-goal, waarbij hij op de perfecte plaats stond om af te werken. "Ik zag dat Yaremchuk zijn man wel zou pakken, dus maakte ik de loopactie."

"Het deed deugd, zeker na die lange tijd dat ik niet meer in de basis stond. En die statistieken, daar doe je het toch ook voor als voetballer. Iedereen ziet dat naast je naam staan: Dejaegere, zoveel goals en assists, Kubo zoveel, enzovoort."