Clean sheets geen doel voor Roef: "Focus daar te veel op en er zit altijd wel iets tegen"

Na twee lastige matchen kon Davy Roef nog eens propere netten behouden. In de bekermatch tegen Eupen stond hij vooral kou te lijden, geen bal die nog maar in zijn richting kwam.

"Goh ja… Tegen Charleroi heb ik ook geen bal gezien, maar ik moest er wel twee uit mijn netten halen. Dat zijn wedstrijden waar je als keeper echt niet naar uitkijkt", zegt Roef na de bekermatch.

Het liefst wil je toch meedoen en iets bijdragen aan de ploeg

Niet dat het voor hem de eerste keer zo was. "Eigenlijk ben ik dat wel gewend van bij de jeugd van Anderlecht. Maar het zijn zeker geen gemakkelijke wedstrijden om gefocust te blijven. Op de duur begin je automatisch wat na te denken en rond te kijken."

Clean sheet

Het was dan ook logisch dat hij zich geen enkele keer moest omdraaien. "Dat is altijd aangenaam he. Ik ben daar nochtans niet superhard op gefocust. Ik heb zo’n gevoel dat er altijd wel iets tegenzit als je daar te veel op concentreert. Met drie punten ben ik allang tevreden", aldus Roef.