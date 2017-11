D'Onofrio ging met Standard van 6800 abonnees naar 25.000 én twee titels: "Datzelfde gaan we nu proberen met Antwerp"

Luciano D'Onofrio wil van Antwerp een topclub maken, zoveel is duidelijk. De nieuwe sterke man van de Great Old ziet veel gelijkenissen met Standard, dat onze zijn bewind uiteindelijk twee titels pakten.

Toen D'Onofrio in 1998 neerstreek in Luik, was Standard nog niet de club van nu. "Het stadion was niet af en het trainingscomplex penibel. Velden in slechte staat, vestiaires nog armtieriger", herinnert de Italo-Belg zich nog goed in Sport/Voetbalmagazine.

Ook de fans liepen toen nog niet storm voor de Rouches. "Standard had toen zo'n 6800 abonnees en voor grote wedstrijden als Anderlecht of Brugge kwamen er 12.000 tot 13.000 toeschouwers. Het was er eerst twee jaar afzien, pas in het derde jaar kwam er een financieel evenwicht en zijn we aan iets moois beginnen bouwen."

Topclub van niveau Anderlecht

Standard zette zijn voet uiteindelijk naast de Belgische recordkampioen en werd twee keer kampioen. "Toen waren we een topclub van het niveau van Anderlecht", besluit D'Onofrio. "Toen we in 2011 de club aan meneer Duchâtelet verkochten, was de gemiddelde opkomst 28.000, met zo'n 25.000 abonnementen. Datzelfde gaan we nu proberen met Antwerp."