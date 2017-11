Dury komt nog eens terug op Club Brugge: "Neen, aan opportunisme doe ik niet mee"

Foto: © photonews

Zulte Waregem kan tot nu toe niet terugkijken op een geslaagd parcours in de competitie. Essevee zit in een stevige dip en krijgt via de Bekerwedstrijd tegen Club Brugge een kans om komaf te maken met de slechte vorm.

Daarvoor moet Zulte Waregem wel voorbij Club Brugge en dus blijft Dury voorzichtig. "Ik wil van deze wedstrijd geen referentiematch maken", geeft hij aan in Het Laatste Nieuws. "We spelen tegen de beste ploeg van België. Als we verliezen, hoeft dat niet te betekenen dat álles voorbij is. We zitten nog niet in een stressmoment. Al mag dit natuurlijk niet blijven duren."

Al mag het wel allemaal wat scherper, daar bij Zulte Waregem. "Nu zijn we te braaf. Ik ben niet tevreden dat we de ploeg zijn die de minste overtredingen begaat. Soms moeten we eens een fout durven maken, zelfs eens geel pakken."

Vorig jaar speelde niemand graag tegen Lepoint, als je die voorbij ging, lag je enkele seconden later neer -Francky Dury

"Kijk, vorig jaar speelde niemand graag tegen Lerager of Lepoint. Die laatste was misschien niet wendbaar, maar wanneer je hem passeerde, lag je enkele seconden later neer. Nu komt onze defensie veel vaker onder druk."

De tegenstander steekt in een betere vorm, Dury had evengoed daar aan de slag kunnen zijn. "Ik heb nooit gedacht: zat ik nu maar bij Club. Aan opportunisme doe ik niet mee."