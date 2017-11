Guillaume François herleeft bij Beerschot Wilrijk: "Nu terug naar eerste"

Met vier doelpunten in dertien wedstrijden is Guillaume François één van de absolute sterkhouders bij Beerschot Wilrijk, hij staat zo dicht bij een terugkeer naar eerste klasse.

Na heel wat blessureleed werd zijn contract bij Charleroi niet verlengd aan het einde van 2016-2017. "Beerschot Wilrijk was voor mij de ideale plek om mijn carrière opnieuw te lanceren. Het was een beetje alles of niets, maar het is snel goed gekomen."

Beerschot Wilrijk zit dankzij de eerste periodetitel al zeker in de finale om promotie af te dwingen naar de Jupiler Pro League. "Dat is altijd mijn doel geweest, maar als ik dat met Beerschot Wilrijk kan doen, zou het des te mooier zijn", aldus François.

Maar daarvoor moet het wel opnieuw de goeie vorm te pakken krijgen. "We kenden na de periodetitel enkele moeilijke momenten, maar we blijven ervan overtuigd dat we op de goeie weg zijn."