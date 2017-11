Van kwaad naar erger voor fragiele Gentse recordaankoop: out tot na de winterstop

Één moment van glorie kende hij in al die maanden bij AA Gent. Andrijasevic scoorde de 0-1 op bezoek bij Sint-Truiden en leek vertrokken. Maar net als die wedstrijd werd het een calvarietocht.

Niet fit genoeg, licht geblesseerd of zijn status als niet-voetbalbelg, altijd stond er wel iets Andrijasevic in de weg om minuten te maken. Dat zit er de komende maanden ook niet in door een nieuw probleem.

De Gentse recordaankoop blesseerde zich immers op training en liep een gebroken rib op. Hij zal langdurig buiten strijd zijn en in 2017 zeker niet meer in actie komen.

Vervlogen hoop

De hoop leefde dat Andrijasevic met een volledige 'voorbereiding' na de winterstop naar zijn beste niveau zou groeien, maar die hoop mag alweer opgeborgen worden.