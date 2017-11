Gillet verdedigt Sa Pinto: "Het is normaal dat je in een Clásico over je toeren gaat"

Anderlecht-Standard liep woensdagavond mede door het theater van Ricardo Sa Pinto helemaal uit de hand. De Portugees ging pardoes op het veld zitten en wou er niet af. Hij werd daarna naar de tribune verwezen.

Jean-François bekeek het van een afstand. De doelman van Standard had uiteindelijk niet zoveel werk, ook al duwde Anderlecht wel door in de hoop de gelijkmaker te lukken.

"Dit is uiteraard een fantastisch resultaat, met deze mentaliteit en de vorm waarin we verkeren moest dit er van komen. Zeker gezien onze situatie zetten we alles op de Beker", klonk het duidelijk bij de doelman.

Al zal Sa Pinto er in de volgende ronde misschien niet bij zijn door zijn theater. "Er was veel intensiteit, maar het blijft een Clásico, hé. We moesten kalm blijven en hebben dat toch kunnen doen."

Over zijn coach wou hij kort blijven. "Hij zit zo in elkaar en de Clásico is ook een wedstrijd waar de potjes ook al eens kunnen overkoken. Voor mij is er geen enkel probleem."