Pakt Anderlecht dit seizoen de titel in de Super League? "Zal zaak zijn geen dip te kennen in play-offs"

Foto: © Louis Evrard

Tegen AA Gent zal ze misschien nog niet starten bij de A-ploeg, maar Heleen Jaques is wel op de weg terug en maakte al minuten bij de beloften. Hoe bekeek zij de voorbije weken bij paars-wit?

Anderlecht heeft een erg goede start gemaakt in het kampioenschap en kan de tegenstand mits winst in Gent op nog meer punten zetten. "Anderlecht doet het niet slecht, de club is heel goed bezig. Het wordt knokken om de plaatsjes", beseft Jaques.

Topper

"Gent komt ook wel stilaan op volle sterktes, het zal kwestie zijn voor ons om niet tijdens de play-offs een dip te kennen zoals twee jaar geleden. We willen echt wel eens prijzen pakken met paars-wit. Nu of nooit? We moeten niet tegen onszelf spelen."

De topper wordt vrijdagavond in Oostakker om 20.30 uur gespeeld. Supporters mogen nog steeds naar die topmatch komen, die ook meteen een heruitgave is van de bekerfinale van vorig seizoen. Toen won ... AA Gent.