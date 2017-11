Hoe verdediger plots vanuit Qatar in Antwerpen belandde: "Ze vragen de mening van de speler niet"

Foto: © photonews

Je hebt soms gekke verhalen in het voetbal. Zo is ook dat van een speler van Antwerp er eentje. Plots kwam hij terecht op Den Bosuil, zonder al te veel te weten van stamnummer 1. "Een voetballer is allesbehalve een vrij man."

Tussen half oktober en begin november stond hij vier keer in de basis bij Antwerp, nu is Moustapha Bayal Sall geblesseerd. Maar de manier waarop hij op Den Bosuil terechtkwam? Opmerkelijk.

Na tien seizoenen bij Saint-Etienne trok de Senegalees naar de zandbak van Qatar. "Ik had mij mentaal al ingesteld op een tweede jaar daar, maar plots werd ik uitgeleend. Zo gaat dat daar: als ze je ergens willen stallen, vragen ze je mening niet", klinkt het in Sport/Voetbalmagazine.

Ze verhuren je aan wie ze willen

"Ze verhuren je aan wie ze willen. Ik weet wel wat Antwerp een optie heeft om mij definitief te kopen, maar verder niks. Onthou wat ik zeg: een voetballer is allesbehalve een vrij man. Je hangt altijd van een club af en je moet hun wetten volgen."

En dus werd Sall naar Antwerp gestuurd. "Plots stond ik aan Den Bosuil. De ontvangst was echter hartelijk, mij zal je over de club niets slechts horen zeggen. Ik wist snel bij wat voor een club ik beland was."