Morgen is het zover: Kies jouw favoriete loting voor onze Rode Duivels!

Foto: © FIFA

Morgen wordt eindelijk geloot voor het WK in Rusland kunnen we pas echt beginnen fantaseren over dé hoogmis van het voetbal. Wie moeten de Rode Duivels absoluut vermijden en wie hebben ze liefst wél in de groep?

Dat is de vraag die op de lippen van heel wat mensen brandt. Wel, u kan voor een keer de loting zelf beslissen. Geef hieronder aan wie u wil loten als tegenstander en beslis zo mee de droompoule van onze Rode Duivels.

Kies je voor de mindere goden als Panama of Iran, of ga je vol voor Spanje of Engeland? Laat het hieronder weten.