KV Kortrijk is nog niet gered, maar droomt wel luidop van de bekerfinale: "We gaan er vol voor"

In de Jupiler Pro League vecht KV Kortrijk nog steeds volop voor het behoud, maar in de Croky Cup zitten de Kerels wel bij de laatste acht. Is een herhaling van het scenario uit 2012 in de maak?

Toen speelde Kortrijk voor het laatst de finale. De West-Vlamingen verloren op de Heizel met het kleinste verschil van Sporting Lokeren. Dromen ze bij KVK al van een nieuwe trip naar Brussel?

We gaan er alleszins vol voor", zegt middenvelder Hannes Van Der Bruggen. "Elke ploeg die nog in de beker zit wil nu die finale."

Ik speel liever veel matchen dan te moeten trainen

Ook Jérémy Perbet die tegen Antwerp twee keer scoorde, spreekt zijn ambitie uit. "Ik heb in mijn carrière nog nooit een finale betwist, laat dus maar komen. Ik speel ook liever wedstrijden dan te moeten trainen. Extra wedstrijden zijn dus welkom." (lacht)