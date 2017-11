Arsenal moet het in de topper tegen United zonder cruciale pion stellen: "Zou wel eens een tijdje uitgeschakeld kunnen zijn"

Zaterdag is er de topper tussen Arsenal en Manchester United in Engeland. Bij The Gunners zal spits Alexandre Lacazette niet kunnen meedoen vanwege een blessure.

Woensdag wist Lacazette nog het openingsdoelpunt te scoren in de partij tegen Huddersfield Town, die met 5-0 werd gewonnen door Arsenal. Halverwege moest de Franse spits naar de kant met een liesblessure.

Arsène Wenger op de persconferentie na de match: "Hij kan zeker niet meedoen tegen Manchester United. Het ziet ernaar uit dat hij liesproblemen heeft, hij zou wel eens een tijdje uitgeschakeld kunnen zijn."

Dit seizoen onklopbaar in eigen huis

De wedstrijd tussen Arsenal en Manchester United is er eentje tussen de nummers vier en twee uit het klassement. The Gunners tellen momenteel 4 punten minder dan United, maar kunnen teren op een sterke thuisreputatie dit seizoen. In eigen stadion is de club uit Londen nog ongeslagen in de Premier League.