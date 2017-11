Still Standing: Lierse evenaart 21 jaar oud record én dat geeft enorm veel goede moed richting de titel

De fans van Lierse kunnen weer hopen. Al weken aan een stuk zien ze hun team winnen. En dat geeft de burger moed, zeker nu een erg oud record is geëvenaard. Altijd prijs als er records worden gebroken.

Lierse pakte 9 op 9 in de tweede periode en eindigde ook de eerste periode met een 9 op 9, waardoor er nu een knappe zegereeks van zes speeldagen op het scorebord staat.

21 jaar geleden

En dat is toch wel al eventjes geleden, meer bepaald van het seizoen 1996-1997. 21 jaar geleden werden ook al eens zes matchen op rij gewonnen, in de daaropvolgende lente werd ook de titel gepakt.

Opmerkelijk: elke keer Lierse een reeksje van zes winstmatchen of langer neerzet, levert dat ook een titel op. Ook in 1960 en 1942 was dat namelijk het geval. Een goed gesternte dus voor dit seizoen?