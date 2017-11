Fan die als ref de show stal in Mechelen-Genk stapte vijf jaar geleden woedend van het veld na buitensporig supportersgedrag: "Dit is mijn sportieve revanche"

Foto: © photonews

Ruim vijf jaar geleden stapte scheidsrechter Luc Bosmans met ontbloot bovenlijf van het veld na de wedstrijd tussen Wuustwezel en Gooreind. De beledigingen en het bier gooien waren hem te veel, maar vijf jaar later heeft Bosmans op zijn 45e zijn sportieve revanche beet.

Bosmans mocht in de tweede verlenging invallen als lijnrechter toen hoofdscheidsrechter Dierick niet meer verder kon. "Ik heb ooit in de nationale reeksen gefloten en de lijn gedaan", vertelt Bosmans. "Op de foute momenten heb ik mindere matchen gefloten, waardoor ik nooit ben doorgebroken. Maar dan moet je je moed bij elkaar rapen en gewoon verder doen als je het echt graag doet."

In het duel tussen Wuustwezel en Gooreind kreeg Bosmans in 2012 heel wat beledigingen en bier over zich heen. Maar van stoppen was er nooit sprake. "Het is zo dat ik nooit gestopt ben", vervolgt de man uit Herent. "Ik heb toen tegen de reporter gezegd: 'bel mij binnen een jaar, want ik zal er nog staan'. Voor mij is dit mijn sportieve revanche."

"Ik heb al ontzettend veel telefoons gekregen, dus ik kan er even van genieten"

"Ik heb verder gedaan en daardoor heb ik een ontzettend mooi moment gekregen dat die man die bier heeft gesmeten, nooit heeft meegemaakt. Dat incident is nu al vijf jaar geleden en ik fluit nu al 28 jaar. Ik heb al ontzettend veel telefoons gekregen, dus ik kan er even van genieten."

Dan rest er nog de vraag: hoe kwam de held van de avond aan een uitrusting en voetbalschoenen? "De voetbalschoenen heb ik van KV Mechelen gekregen. De scheidsrechters hadden voor de rest voldoende materiaal mee", lacht Bosmans.