Van HO Veltem - Bertem-Leefdaal naar KV Mechelen-Racing Genk, deze Malinwa-fan viel in als gelegenheidsscheidsrechter

Foto: © photonews

Zelden of nooit gezien op de Belgische velden. Tijdens de tweede verlenging van de bekermatch tussen KV Mechelen en Racing Genk kwam er een Malinwa-supporter als lijnrechter opdraven. Zijn naam? Luc Bosmans uit het Vlaams-Brabantse Herent.

Zondag had hij nog de leiding over de derby in eerste provinciale tussen HO Veltem en Bertem-Leefdaal, maar woensdagavond was het mensen voor Luc Bosmans. Nadat scheidsrechter Christophe Dierick en één van zijn assistenten geblesseerd waren uitgevallen, werd er door de stadionomroeper een lijnrechter in het publiek gezocht. Bosmans twijfelde niet.

"Van Veltem - Bertem-Leefdaal naar Mechelen-Genk is inderdaad een heel grote stap, maar eigenlijk moet je dat als scheidsrechter gewoon op dezelfde manier aanpakken", zei Bosmans na de wedstrijd. "Zelfs in clubkleuren ben je scheidsrechter en dan vervagen alle clubkleuren. Dan moet je je ding doen. Ik heb niet veel beslissingen moeten nemen. Twee doeltrappen en dat was het."

'In eer en geweten'

Maar Bosmans moest ook een brandje blussen. In de penaltyreeks kregen de Mechelen- en Genk-spelers het met elkaar aan de stok. "Als je Seth (De Witte, red.) en die jongen van Genk van drie koppen kleiner zag afkomen, dan moet je je mannetje staan", vervolgt hij. "Ik heb hier in eer en geweten de scheidsrechtershobby proberen te verdedigen."

Toen de stadionomroeper een scheidsrechter zocht, dacht heel het AFAS-stadion eerst nog dat het om een grap ging. "Ik had het al gezien. De eerste assistent was tijdens de rust uitgevallen. Normaal sta ik daar altijd op mijn gemak met mijn vrienden. Moest het zaterdag zijn geweest, dan hadden we een of twee pintjes gedronken. Maar nu was mijn vrouw niet mee en was ik alleen."

"Ik voelde mij er dus klaar voor. Ik moest dat gewoon doen om die scheidsrechters te helpen. Ik heb in derde nationale gevlagd en ik fluit nu in eerste provinciale. Dat wil toch zeggen dat je een bepaald niveau haalt. Ik wil niet zeggen dat ik hier morgen of volgende week zaterdag moet staan. Wie ik volgende week moet fluiten? Vrijdag de reserven van Grimbergen tegen Menen, zondag moet ik naar Kortenaken", besluit de held van de avond.