Zware straf voor Malinovskyi, ook Sa Pinto ontsnapt niet

Foto: © photonews

Het was ons het avondje wel, woensdag in de Beker van België. We kregen vuurwerk (zij het dan niet voetballend) in Anderlecht-Standard én in Mechelen-Genk. Het Bondsparket had heel wat werk.

El Messaoudi kreeg een voorstel van één speeldag voor zijn rood karton tegen Racing Genk. In diezelfde wedstrijd liet Malinovskyi zijn handjes iets té ostentatief wapperen. Hij krijgt een zwaar schorsingsvoorstel van drie speeldagen, waaronder één met uitstel.

Buatu mag ook één week brommen, maar dé clown van de avond was toch Ricardo Sa Pinto. Hij kreeg nog geen voorstel, maar mag wel eens in Brussel uitleggen wat hem bezielde.

Minnelijke schikking Bondsparket: Ahmed EL MESSAOUDI (@kvmechelen) 1 w. schorsing vanaf 06.12.2017 + € 400 — Belgian Football (@Belgianfootball) November 30, 2017

Minnelijke schikking Bondsparket: Ruslan MALINOVSKYI (@KRCGenkofficial) 3 w. schorsing vanaf 06.12.2017 (waarvan 1 met uitstel t.e.m. 05.12.2018) + € 800 — Belgian Football (@Belgianfootball) November 30, 2017

Minnelijke schikking Bondsparket: Jonathan Mananga BUATU (@WaaslandBeveren) 1 w. schorsing vanaf 06.12.2017 + € 400 — Belgian Football (@Belgianfootball) November 30, 2017