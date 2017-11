šŸŽ„ Klasse! Met deze dubbele supersave redt Mathew Ryan punt voor zijn Engelse ploeg

Foto: © photonews

Dat hij geweldige dingen uit zijn handschoenen kan toveren, weten we in Belgiƫ al langer en ook in Engeland leren ze de klasse van Mathew Ryan stilaan kennen. De 25-jarige Australische doelman pakte eergisteren tegen Crystal Palace uit met een werkelijk fenomenale dubbele redding.

De ex-doelman van Club Brugge en RC Genk laat in de Premier League alsmaar meer knappe staaltjes van zijn keeperskunnen zien. Afgelopen dinsdag hield 'RyanAir' zijn ploeg Brighton & Hove Albion, waar ook José Izquierdo en Anthony Knockaert (ex-Standard) aan de slag zijn, op voortreffelijke wijze overeind.



Het was nota bene Rode Duivel Christian Benteke die de Australische international probeerde te vloeren, maar die pakte uit met een geweldige reflex laag bij de grond. Ook de rebound van Wilfried Zaha leverde geen treffer op voor Crystal Palace want wéér lag Ryan uitstekend in de weg. De wedstrijd in het Amex Stadium eindigde finaal op 0-0, alweer een puntje extra dus voor promovendus Brighton.