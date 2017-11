Verschueren over de oorlog tussen Anderlecht en Standard: "Doodziek"

Foto: © Photonews

Zeggen dat Anderlecht-Standard niet de beste reclame was voor het voetbal, is het understatement van de dag. Ook Michel Verschueren was er niet goed van.

"Ik ben doodziek na het bedroeven spektakel van gisteren, waar onze ploeg zich domweg liet kisten", aldus Michel Verschueren op Twitter. Hij kon de droevige komedie van Sa Pinto maar matig appreciëren.

Ook de scheidsrechters moesten eraan geloven. "En vergeet ook niet het bedroevende niveau van de arbitrage", ging Verschueren verder. Anderlecht had een strafschop moeten krijgen en die van Standard had er niet mogen komen.

Ik ben doodziek na het bedroevend spektakel van gisteren waar onze ploeg zich domweg liet kisten — verschueren michel (@verschuerenmic1) November 30, 2017