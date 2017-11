Probleem in Ghelamco: Wat scheelt er toch met dat veld? "Het lijkt wel op dat golfgras van een tijdje terug"

Foto: © photonews

Vrijdag zag het terrein er in de Ghelamco Arena nog redelijk goed uit, maar gisteren doemde over de hele lengte van het terrein een strook op waar amper nog gras stond.

Het was vanop de perstribune duidelijk te zien dat het veld er wel heel slecht bij lag, maar vooraleer je erop loopt, moet je met twee woorden spreken. "Je hebt het goed gezien", bevestigde Danijel Milicevic ons echter.

"Ik heb het veld hier in jaren nog niet zo slecht weten liggen", ging de Bosniër verder. "Het doet me denken aan dat golfgras dat ze hier eens gelegd hebben." Lees: alles komt los.

Ik vraag me af hoe het in januari zal zijn -Danijel Milicevic

Het is een groot probleem voor de Buffalo's. "Vrijdag was het al niet zo top en met amper vijf dagen tussen had het veld geen tijd om zich te herstellen. Zeker zonder zon." De ergste winterprik moet immers nog komen. "Ik stel me de vraag hoe het er in januari uit zal zien."

In de winterstop is er weinig tijd om een nieuw terrein te leggen. "We hadden altijd een goed veld de laatste jaren, dat is dus jammer. Al scoorde ik hier wel én in Geel drie keer." Misschien ligt het hem dan toch, zo'n zwaar veld. "In Zwitserland en Bosnië liggen de velden er ook zo bij."