Dries Mertens over dat ene doelpunt dat zijn leven in Napoli veranderde

Foto: © photonews

Vrijdag is er de topper tussen leider Napoli en kampioen Juventus in Italië. Bij Napels rekenen ze op Rode Duivel Dries Mertens om voor de nodige doelpunten te zorgen.

Napoli is momenteel de leider in de Serie A met 38 punten, terwijl Juventus op plaats drie volgt met een achterstand van 4 punten. Napoli kan dus een uitstekende zaak doen indien het weet te winnen vrijdag.

Daarvoor wordt er uiteraard gerekend op Dries Mertens, die dit seizoen al goed was voor tien doelpunten in veertien wedstrijden. In 2014 wist de Rode Duivel al eens te scoren tegen Juventus en: “Mijn leven in Napoli veranderde na dat doelpunt...”, aldus Mertens. Geniet nog eens mee van het doelpunt: