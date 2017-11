Nieuw Genks goudhaantje knalde zijn team naar de kwartfinales in de beker: "Het is een lefgozertje"

Foto: © Photonews

Het was 120 minuten zweten, zwoegen en vooral bibberen voor Racing Genk gisterenavond Achter de Kazerne. Uiteindelijk haalden ze het van KV Mechelen na strafschoppen. Daarvoor mogen ze vooral één jonge man bedanken: Edon Zhegrova.

De Genkse tiener (pas 18) schoot de beslissend strafschop ijskoud binnen. Niet toevallig volgens zijn coach Stuivenberg: "Het is een lefgozertje. Een straatvechtertje dat durf in zijn spel ligt. Dat is iets wat deze ploeg soms mist. Natuurlijk zat hij er door na 120 minuten, maar dat kon hem niet tegenhouden."

Mooiste moment uit carrière

De jonge snaak glunderde dan ook na de wedstrijd: "Ik geloof in mijn eigen kunnen en als ik mijn team daarmee kan helpen des te beter. Dit is het mooiste moment uit mijn carrière, hier heb ik van gedroomd."