Niks dan complimenten voor revelatie in Jupiler Pro League, maar zien we straks wel in PO1?

Een abonnement hebben bij Waasland-Beveren, dolle pret dit seizoen. De ploeg van de veel lof oogstende Philippe Clement scoorde al 31 keer en is een van de meest attractieve ploegen in de Jupiler Pro League. Hamvraag is: wat koopt de Oost-Vlaamse fusieclub er aan het einde van de rit voor?

Enkel Club Brugge scoorde tot nog toe meer doelpunten dan de swingende mannen van de Freethiel. Voor de onderlinge confrontatie van anderhalve week geleden hadden ze zelfs een doelpuntje meer gescoord aan de autoritaire competitieleider: 31 tegenover 30 stuks. Intussen heeft blauw-zwart het team van ex-T2 Clement overvleugeld met zes goals in twee wedstrijden. Geel-blauw zelf staat gek genoeg al twee speeldagen droog. 3-0 in Brugge en 0-2 thuis tegen Charleroi.



Het is een beetje tekenend voor het seizoen van de Waaslanders: je weet nooit wat je van hen kunt verwachten. De ene week halen ze verrassend uit, de andere week gaan ze roemloos onderuit. De Oost-Vlaamse surprise van de Jupiler Pro League, ze doen met uiterst attractief voetbal namelijk volop mee voor play-off 1, speelde thuis een dijk van een match tegen Anderlecht. Helaas, brute pech en enkele dubieuze beslissingen van de ref leidden tot een 1-2 nederlaag.



Ook op het veld van Zulte Waregem deed Waasland-Beveren de eigen fans, maar zeker ook de neutrale voetballiefhebber watertanden. 2-5 werd het maar liefst, Francky Dury en zijn mannen wisten niet wat hen overkwam. De doelpunten waren bovendien ook nog eens van wondermooie makelij. Wie die twee bewuste matchen gezien heeft, kan niet anders dan denken: die halen met de vingers in de neus play-off 1. Dr. Jekyll als het ware.





Jekyll & Hyde

Maar er is dus ook het minder fraaie alter ego Mr. Hyde. Die zagen we bijvoorbeeld eind oktober aan het werk op het veld van Standard. Enkel in het eerste kwartier konden Beveren minstens gelijke tred houden (en waren ze zelf iets beter), maar daarna liep het grondig mis tegen een opponent met veel power, vuur en grinta.



3-1 werd het, een kwestie van het kopje oordeelde Philippe Clement achteraf. Deels te wijten aan twee penaltyfases die in het nadeel van zijn ploeg uitdraaiden. Zijn jongens moeten nog een en ander leren als ze echt met de grote clubs willen wedijveren, klonk het. Niet of nooit opgeven bijvoorbeeld, het hoofd niet te snel laten hangen. Met 100% focus in de match blijven.



Hetzelfde verhaal tegen Club Brugge goed 10 dagen geleden. Na de niet gefloten penalty's op Morioka en Buatu heeft Waasland-Beveren het lastig om de focus te behouden. In de kleedkamer wordt er vooral gejammerd over de dubieuze fases in de vijandelijke zestien. Het staat dan al 1-0 na een knappe volley van Ruud Vormer. Na rust gaan de Waaslanders kopje onder tegen een aanvallend dwingend Club Brugge, dat de kansen opstapelt en nog twee keer scoort.





Mentaal groeien

Moraal van het verhaal: Waasland-Beveren heeft alles in huis om na 30 speeldagen in de top-6 te staan, maar moet vooral op psychologisch en mentaal vlak nog stappen zetten. Vooral eens een ware topmatch tegen een van de G5 winnen, zou eens deugd doen en een grote stap voorwaarts kunnen betekenen. Dat zou het geloof in eigen kunnen en immense potentieel alleen maar vergroten.



Het is een drempel die W-B moet overwinnen in het succesvolle leerproces onder de verfrissende en offensieve coach Clement. Die beschikt over heel wat intrinsiek en ontbolsterend talent, maar heeft ook zijn aandeel in de ontplooiing van bepaalde spelers. De Japanse nummer 10 zit niet voor niks aan 7 goals en 8 assists. Ook Thelin zit al aan 8 stuks en ook Ampomah en Boljevic zijn leuke verrassingen. Benieuwd waar de Beverse trein in maart halt houdt. Wat denkt u?