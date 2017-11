Nivellering naar beneden: "Als je op televisie van het Belgisch voetbal naar Atlético - Barcelona zapt, dan weet je niet wat je ziet"

Foto: © photonews

Hein Vanhaezebrouck zei het enkele weken geleden op zijn persconferentie nog: "De Belgische competitie is een van de moeilijkste in Europa, qua spanning." En de resultaten lijken het ook wat te bevestigen: er is een nivellering aan de gang.

“Het heeft te maken met de nivellering, het verschil tussen de top en de kleinere clubs wordt steeds kleiner. Meer spanning is er misschien wel, maar de topclubs hebben ook niet meer de budgetten om de absolute topspelers te gaan halen”, aldus Gilles De Bilde in Stadion daarover.

“Ook opmerkelijk: in Nederland of Engeland spelen de kleine teams om te winnen, ook tegen de topclubs. In België spelen veel teams vooral om niet te verliezen, een heel andere manier van spelen, een heel andere ingesteldheid.”

De spanning is er, maar het voetbal niet

Aad De Mos ziet de verschillen: “De spanning is er, maar het voetbal niet. Als je op televisie zit te kijken naar Belgisch of Nederlands voetbal en dan kom je ineens terecht bij Atlético Madrid – Barcelona of Manchester City – Tottenham, dan weet je niet wat je ziet. Alleen al aan de snelheid van handelen.”

“En toch zijn er ook veel slechte matchen en slecht voetbal in pakweg Engeland, maar de grote sterren maken veel goed.”