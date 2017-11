Peter Maes kwam met Lokeren dicht bij de stunt: "Wíj hadden de controle"

Foto: © photonews

Peter Maes ging met Sporting Lokeren net niet door in de Beker van België. Op bezoek bij AA Gent miste Steve De Ridder dé kans na een aardige wedstrijd van de Waaslanders.

"We hebben verloren, daar gaat het om in het voetbal", opende Maes laconiek zijn persconferentie. "Maar ik heb een goeie wedstrijd gezien, een van de betere qua voetbal van mijn team dit seizoen."

Alweer op stilstaande fase

"Alleen waren de sleutelmomenten niet voor ons. Bij het eerste doelpunt reageerden we niet goed, alweer op stilstaande fase. In de tweede helft hadden ze één moment, voor het overige hadden wij de controle. Zonder uitgespeelde kansen weliswaar."

"In de laatste seconde konden we nog het tweede doelpunt maken, maar het was opnieuw net niet. Ik ben tevreden omdat we meer kwaliteit brachten dan in de vorige wedstrijden."