Butelle is er klaar voor volgens Poulain: "Hij is zijn kwaliteiten niet kwijt"

Zonder ongelukken staat Benoit Poulain vanavond tegen Zulte Waregem in doel. De ervaren doelman van Club Brugge speelde al maanden niet meer, hij zat ook niet in de kern, maar volgens Poulain is hij er klaar voor.

Zeker omdat hij ook professioneel bleef toen zijn zoontje geopereerd moest worden aan zijn hart. "Ik ken Ludovic en Maël al uit mijn periode bij Nîmes. Maël heeft altijd al hartproblemen gehad, maar zoiets is voor niemand gemakkelijk. Ik ben heel blij voor 'Ludo' dat hij nu terug is", aldus Poulain in Het Laatste Nieuws.

Ludovic straalt opnieuw -Benoit Poulain

"Hij straalt opnieuw, al is hij wel altijd professioneel blijven trainen. Mentaal moet je daarvoor ijzersterk zijn, vind ik. Hij stond immers wat buiten de groep, kon niet meepraten over winst of verlies. Voor mij was dat ook niet zo gemakkelijk."

Poulain heeft vertrouwen in zijn landgenoot, al zijn er vraagtekens. "Hij heeft zijn kwaliteiten zeker niet verloren, maar het is niet simpel om je comeback te maken als je zo lang niet hebt gespeeld. Op training heb je niet dezelfde intensiteit, laat staan dezelfde druk."