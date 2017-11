Sa Pinto dient Vanhaezebrouck van antwoord: "Ik zou hem beschermen als hem hetzelfde overkomt"

Foto: © photonews

Samen naar de persconferentie komen, dat deden Hein Vanhaezebrouck en Ricardo Sa Pinto gisterenavond niet. Dat had vuurwerk gegeven hoor, dat kunnen we u verzekeren. Vanhaezebrouck haalde immers zwaar uit naar zijn collega. En die werd bepaalde uitspraken voorgelegd.

Vanhaezebrouck noemde het/hem een schande voor de club die Standard is. "Misschien is hij boos omdat hij niet gewonnen heeft", reageerde Sa Pinto daarop. Maar Hein ging nog verder door zijn val 'comedy capers' te noemen en 'een cinema zonder voorgaande'.

Sa Pinto wond zich daar bijzonder over op. "Ik heb respect voor hem en hij moet ook respect hebben voor mij", zei hij. "Als hem volgende week hetzelfde overkomt, zal ik hem beschermen. Dat zou hij ook voor mij moeten doen."

Maar Vanhaezebrouck was duidelijk een andere mening toegedaan. "Ik had niet zoveel problemen met wat er op het veld gebeurde, ik had wel veel meer problemen met wat er naast het veld gebeurde."