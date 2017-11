Ex-scheidsrechtersbaas maakte zelf een 'Luc Bosmanssituatie' mee: "Toen haalden we ook iemand uit het publiek"

Foto: © photonews

Tijdens KV Mechelen - Racing Genk kregen we het gloriemoment van Luc Bosmans. De scheidsrechter uit eerste provinciale werd uit het publiek geplukt om in te vallen als lijnrechter.

Een uitzonderlijke situatie, dus belden we met voormalig scheidsrechtersbaas Robert Jeurissen of hij het ooit al meemaakte. Dat blijkt het geval. "Één keer, dat was een wedstrijd van heel lang geleden in de jaren tachtig tussen Charleroi en Beerschot. Ik was daar als eerste assistent. Toen nam men vaak een scheidsrechter als eerste assistent in het geval dat de hoofdscheidsrechter zou uitvallen."

"Het was een wedstrijd met Ignace Goris, die geblesseerd uitviel. Ik moest hem vervangen, maar destijds was er nog geen vierde official. Toen hebben we dus ook iemand uit het publiek moeten halen."

Op het WK en EK kan dat niet gebeuren -Robert Jeurissen

"Hoe dat verliep? Heel goed. Het was ook naar het einde van de wedstrijd toe en er gebeurde niet veel meer. Dat was gisteren ook het geval."

"Het was heel uitzonderlijk natuurlijk." Op een WK zal dat niet snel gebeuren. "Bij WK's of EK's stellen FIFA en UEFA telkens een extra assistent aan als reserve. Die heeft geen taak en volgt in de tribune de wedstrijd, tot er iets zou gebeuren."