Jeurissen weet niet wat te denken van Sa Pinto: "Ik vond het bijna komisch, maar hij zal geschorst worden"

Foto: © photonews

Ricardo Sa Pinto bezorgde ref Luc Wouters gisteren een onaangename avond. Hij ging zelfs op het veld zitten nadat hij een bekertje tegen zijn been kreeg. Robert Jeurissen denkt er het zijne van.

"Die gaat heel hard tekeer langs de lijn en doet dat ook altijd", aldus de ex-scheidsrechtersbaas in een gesprek met Voetbalkrant.com. "Het is geen makkelijk figuur, die je als ref zoveel mogelijk tot rust moet aanmanen."

Mede door gedrag Sa Pinto had Wouters niet zijn beste avond -Robert Jeurissen

"Ik vind het een beetje komisch. Als je iets op je hoofd krijgt kan het natuurlijk maar een bekertje tegen de benen, dat is iets anders", aldus Jeurissen over de actie van gisteren. "De tribunes liepen over van spanning, dat maakt het niet makkelijk voor de ref. Het was ook door het gedrag van Sa Pinto dat Wouters niet zijn beste avond had."

Over de mogelijke schorsing wil hij zich liever niet uitspreken. "Het hangt af van het relaas van de scheidsrechter. Wat Sa Pinto precies gezegd heeft, weten we nog niet. Dat hij gestraft zal worden, daar twijfel ik niet aan, maar voor de strafmaat is het afwachten."