Rooney maakt na 2.272 dagen nog eens een hattrick en komt hiermee in de top 5 van de Premier League

Everton kan de punten heel goed gebruiken en dus nam sterspeler Wayne Rooney zijn verantwoordelijkheid in de wedstrijd tegen West Ham United. De spits wist voor het eerst in 2.272 dagen nog eens een hattrick te scoren.

Het is nog niet echt het seizoen van Everton. Met zeven nederlagen staan de Toffees amper één plek boven de degradatiezone. Ze kunnen de punten dus best goed gebruiken.

En dus achtte Rooney gisteren zijn moment gekomen nog eens te laten zien dat hij bijlange niet versleten is. Met een hattrick loodste hij zijn team naar een 4-0 overwinning tegen West Ham United.

Eerste hattrick sinds 2011

Voor de Engelse spits was het al van 2011 geleden dat hij nog eens een hattrick wist te maken in de Premier League. Toen won Manchester United met 0-5 van Bolton Wanderers. De hattrick van gisteren was al de 7de van Rooney in de Premier League. Enkel Shearer, Fowler, Henry en Owen doen beter dan de Engelsman.

In het lijstje van spelers die al een hattrick lukten in de Premier League vinden we ook 2 Belgen terug. Romelu Lukaku zit al aan drie stuks, Christian Benteke aan twee.

Speler Aantal hattricks in de Premier League Alan Shearer 11 Robbie Fowler 9 Thierry Henry 8 Michael Owen 8 Wayne Rooney 7 Romelu Lukaku 3 Christian Benteke 2

Wereldoelpunten

Rooney gaf zijn wedstrijd van gisteren nog meer glans door een wereldgoal van op eigen helft te scoren, zoals u al eerder kon zien. De spits is niet aan zijn proefstuk toe. In volgende video kan u nog eens mee genieten van zijn mooiste doelpunten tot dusver.