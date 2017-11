Ook ref Wouters kreeg een veeg uit de pan: "Het was een duidelijke penalty" en "Om de 30 seconden lag het spel stil"

Foto: © photonews

Anderlecht werd niet geholpen door de scheidsrechter. Luc Wouters had voor de rust ook altijd een penalty moeten toekennen aan Hamdi Harbaoui, maar deed dat niet. Toen Orlando Sa er wel eentje kreeg, laaiden de gemoederen op.

Massimo Bruno speelde bij die fase ook een rol. Edmilson verkocht hem een elleboog in het gezicht, maar mocht doorgaan. Daarna lokte Sa de penalty uit bij Trebel. "Hij komt heel hard ingevlogen met zijn arm", aldus Bruno. "Ik dacht dat het een overtreding was en dat de ref gefloten had. Toen ik zag dat het penalty was, was ik dan ook heel verbaasd."

En de penalty op Harbaoui? "Dat was er één, iedereen zegt het me", klonk Uros Spajic heel overtuigd. Bruno nam het wel op voor de ref. "Voor hem was het ook een moeilijke match. Geen enkele ref had het beter gedaan."

Al voegde Hein Vanhaezebrouck daar wel fijntjes aan toe: "Hij had wel iets kunnen doen aan die spelers van Standard die om de 30 seconden op het veld lagen te kermen. Zo kan je de wedstrijd niet meer doen kantelen."