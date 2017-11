Genk-kamp laat zich uit over Mechelen-fan die lijnrechter werd: "Heb vooral zijn geleende schoenen gezien"

Foto: © photonews

Het nieuwsfeit van de avond in het bekerduel tussen KV Mechelen en Racing Genk was niet de winst van de Limburgers, maar wel het optreden van lijnrechter Luc Bosmans. Die werd uit het publiek gehaald om in te springen nadat twee refs geblesseerd waren geraakt.

Een fan van de thuisploeg als ref, wat dachten ze daar bij Genk van? "Het is een beetje een lachertje, maar hij is niet in de problemen gekomen", lachte Schrijvers na afloop. "Hij is zelfs tussen beide ploegen gekomen. Het zal een leuke avond voor hem zijn geweest. Gelukkig zijn we niet te veel meer aan die kant gekomen. Maar niemand weet natuurlijk hoe goed hij misschien wel is."

"Die supporter heeft het goed gedaan"

"Die supporter heeft het goed gedaan", vulde zijn coach Albert Stuivenberg aan. "Ik weet niet of hij alles juist had, maar ik heb vooral zijn geleende schoenen gezien", merkte de Genk-trainer op.

Mechelen-coach Aleksandar Jankovic maakte er niet te veel woorden aan vuil. "Ik ken de regels niet, maar ik heb gehoord dat eerst de assistent en dan de hoofdscheidsrechter gekwetst was", aldus de Serviër. "Daarna is er meteen een scheidsrechter in de tribune gezocht. Dat is nu eenmaal voetbal."