"Stonden dicht bij een deal met Anderlecht, heb zelfs gesprek gehad met Van Holsbeeck en Vanden Stock"

Zaalvoetbalclub Halle-Gooik scheert hoge toppen en wil het recente (Europese) succes graag optimaal verzilveren. Voorzitter Martin Baert wil bijvoorbeeld dat zijn team gaat samenwerken met een (top)voetbalclub uit eerste klasse. Een wild idee? Helemaal niet, het kwam zelfs al bijna tot een deal.

De Europese topprestaties van futsalclub Halle-Gooik in de prestigieuze UEFA Futsal Cup gingen niet onopgemerkt voorbij en dat stemt voorzitter Martin Baert enorm tevreden. De man met een plan wil het ijzer van het succes dan ook smeden nu het nog gloeiend heet is. "Onze tegenstander Sporting Lissabon, dat is eigenlijk een onwaarschijnlijk verhaal. Dat is een club met een budget van 10 miljoen euro."



Er is een reden waarom de Portugezen net niet in het geld zwemmen: de Europese topclub is namelijk verbonden aan de voetbalclub Sporting Lissabon. U weet wel, het ex-team van superster van Real Madrid, Cristiano Ronaldo. "Dat is een concept dat ik ook in België zou willen zien, dat we als zaalvoetbalclub onderdeel kunnen worden van een groter geheel."

Tijd nog niet rijp

Revolutionair? Misschien, maar het was wel al bijna prijs voor Halle-Gooik: "We stonden dicht bij een deal met Anderlecht, ik had zelfs een gesprek met Herman Van Holsbeeck en Roger Vanden Stock. Ik weet eigenlijk niet waarom dat afgesprongen is. Wij kregen ineens de melding dat de tijd nog niet rijp was, dat het nog te vroeg was voor een dergelijke samenwerking."



Uitstel is evenwel geen afstel voor de sterke man van de Vlaams-Brabantse futsaltopper: "Voor ons blijft dat een valabele piste, op die manier zouden we kunnen functioneren naar zuiders model." In de tussentijd boert Halle-Gooik echter goed, ook qua publieke belangstelling: "Op dat vlak zit het zeker snor. Sinds onze verhuis naar Halle trekken we meer volk. In Zellik zaten we destijds een beetje in niemandsland. Nu is het bij onze thuismatchen op vrijdagavond steevast feest. Ambiance en topspektakel, dat trekt mensen aan hé."