Spajic keek verwonderd naar al wat er gebeurde: "Bij Standard dachten ze dat het raketten waren"

Bij Anderlecht wisten ze zich niet goed raad met wat ze met wat ze moesten zeggen na de wedstrijd. Over het sportieve konden ze niet veel vertellen, want ze vonden dat die van Standard te veel op de grond lagen om te kunnen voetballen. Over het extrasportieve... Ja, daarover wel.

Uros Spajic stond er wat verwonderd bij. De Serviër heeft al veel gezien, maar dit... "Nee, dit nog niet. Bier gooien gebeurt in alle stadions, maar die van Standard deden alsof het raketten waren", schudde hij het hoofd.

Spajic had het ook over de rol van scheidsrechter Luc Wouters. “De scheidsrechter brak de match, hij floot veel fouten, legde het spel veel stil,… Het is lang geleden dat ik dit nog heb meegemaakt."