Jan Ceulemans: "Ik zie in Mechelen nog altijd geen degradatiekandidaat"

De competitie is juist voorbij halverwege en het begint stilaan duidelijk te worden welke ploegen in de degradatiestrijd verwikkeld zullen raken. KV Mechelen bengelt momenteel ook ergens onderaan in het klassement, maar moet zich volgens Jan Ceulemans niet te veel zorgen maken.

KV Mechelen beleeft niet zijn beste seizoen en staat momenteel op de voorlaatste plaats in de stand. Volgens Jan Ceulemans moet Malinois zich niet te veel zorgen maken in de strijd om de degradatie.

"Nee Mechelen zie ik nog niet als een degradatiekandidaat. Die zullen thuis nog wel hun punten pakken", aldus Ceulemans.

Eupen als grootste degradatiekanditaat

Van de andere ploegen die onderaan bengelen ziet hij Eupen momenteel als grootste kanshebber om te degraderen: "Ondanks al het talent dat daar rondloopt, gaan die zich wel stilaan moeten herpakken. Anders zou het wel eens gedaan kunnen zijn voor hen", sprak Ceulemans.