Waasland-Beveren heeft plannen in de beker, met verwijzing naar winst van 34 jaar geleden

Voor het eerst in twaalf jaar is Waasland-Beveren nog eens verder geraakt dan de achtste finales in de Beker van België. "Zo ver mogelijk geraken", klinkt het in koor bij de spelers.

Davy Roef denkt ver vooruit. "Ik hoorde onlangs dat het al bijna 40 jaar geleden is dat Beveren nog eens de beker won (het toenmalige KSK Beveren won de beker voor het laatst in 1983 na een 3-1 in de finale tegen Club Brugge, nvdr.). "Nu is er nog eens een mooie gelegenheid om zo ver mogelijk te geraken."

Ook Laurent Jans was opgetogen. "Klopt, in de drie seizoenen dat ik hier speel zijn we steeds vroeg uitgeschakeld. Het doet nu erg veel deugd om eens een ronde verder te geraken. Doorstoten is en blijft het belangrijkste, de manier waarop doet er niet toe."