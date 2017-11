Wils neemt het op voor zijn coach na rel met Joos: "Laat hem zijn werk doen en doe daarna de analyse"

Foto: © Lierse

Lierse-coach Will Still kan terugkijken op een mooie reeks van zes overwinningen op rij. De jonge oefenmeester van Lierse raakte bij het grote publiek echter bekend door een filmpje op Extra Time.

Still schuwde de straffe taal niet in een teambespreking die gefilmd werd. Achteraf kwam er veel reactie op, vooral in het programma Extra Time. Thomas Wils neemt het op voor zijn coach in een gesprek met Voetbalkrant.com.

We wonnen die match én hebben nu zes zeges op rij, dan denk ik dat die speech zijn werk gedaan heeft -Thomas Wils

"Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat belachelijk vond van Filip Joos", opent Wils. "Hij kende onze situatie niet op dat moment. We wonnen die match en hebben nu zes overwinningen op een rij. Dan zal die speech zijn werk gedaan hebben, hé."

"Laat die jongen zijn werk doen, hij is er dag en nacht mee bezig met zijn staf. Laat ons gewoon doen en achteraf zullen we wel een analyse maken. Maar niet op basis een video van tien seconden. Wie is Filip Joos om te zeggen dat wij zouden moeten opstappen? Als profvoetballers zijn we wel wat gewend."