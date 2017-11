Vanderhaeghe benoemt het grootste Gentse probleem

Foto: © photonews

AA Gent haalde het woensdagavond met het kleinste verschil van de buren uit Lokeren. De kwalificatie voor de volgende ronde van de Beker van België is dus een feit, maar het is niet al rozengeur en maneschijn bij de Buffalo's.

"Het was een evenwichtige match, waarin het in de eerste helft goed op en af ging en er toch wat kansen kwamen", luidde de eerste analyse van de Gentse oefenmeeste.

Hij erkende de dosis geluk die zijn ploeg kende. "Een stilstaande fase rolde voor de voeten van Mitrovic en de voorsprong was een feit." Die voorsprong werd nog uitgediept vooraleer het bijna helemaal mis liep.

Die nonchalance moet eruit -Yves Vanderhaeghe

"We werden echt op onze nonchalance gepakt bij de tegengoal en in de laatste minuut kon het zomaar 2-2 worden." Vanderhaeghe wordt er groen van. "Dat moet eruit. Zeker nadat we die verlossende tweede goal maken." Ook MItrovic gaf aan dat die nonchalance aan het einde echt problemen kan opleveren.