🎥 Live Q&A over speeldag 17 én de WK-loting: waarom de loting meevalt én tegenvalt en veel meer ...

De WK-loting is achter de rug. En dus mogen we ons verwachten aan Engeland, Tunesië en Panama. Het zouden wel eens drie interessante wedstrijden kunnen worden. En wat daarna? We hielden een live Q&A tijdens de WK-loting in Moskou.

Over de tegenstanders - Harry Hurricane Kane en Engeland, Tunesië en Panama - spraken we tijdens onze Q&A, terwijl we ook een en ander analyseerden.

De afstanden die moeten worden afgelegd - en waarom die toch best meevallen. Over de landen die we ná de eerste ronde kunnen tegenkomen (Senegal, Colombia, Japan of Polen) en een eventuele kwartfinale tegen Brazilië of Duitsland. En we hadden het ook over speeldag 17 in de Jupiler Pro League.

Alle vragen van jullie werden door ons van een antwoord voorzien. Hier de volledige video: