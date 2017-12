Domper voor Club Brugge: aanvaller mist wellicht verplaatsing naar Eupen

Foto: © photonews

Club Brugge verzekerde zich donderdag van de volgende bekerronde. Minder goed nieuws was er echter van aanvaller Jelle Vossen.

De Limburger moest in het laatste kwart noodgedwongen naar de kant. Hij verdraaide zowel zijn knie als enkel en ziet de verplaatsing naar Eupen van nu zondag wellicht aan zich voorbijgaan, meldt Het Laatste Nieuws.

De 28-jarige Vossen opende gisteren al na 4 minuten de score. Voor de diepe spits was het pas zijn tweede veldgoal van het seizoen. Eerder trof hij ook al in de Croky Cup raak op het veld van Roeselare (1-5). In de Jupiler Pro League trof Vossen al vier keer raak vanop de stip.