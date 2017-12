"Finale halen moet" vs "Niet de fout maken van Nederland"

De Rode Duivels lijken de groepsfase van het WK zeker te kunnen overleven in een groep met Engeland, Tunesië en Panama. En ook in de 1/8e finales wacht een tegenstander die we in een goede dag wel aankunnen. Hoever we moeten raken? De analisten verschillen van mening.

Met name op Sporza was de WK-loting een reden tot discussie. "Met zo'n generatie met al zo'n spelers als De Bruyne, Hazard en Courtois moeten de Rode Duivels echt wel de finale halen", was Jan Mulder erg duidelijk.

Nederland riep altijd dat ze wereldkampioen gingen worden, maar ...

Marc Degryse weerlegde echter: "We moeten niet gaan roepen dat ze moeten. Ze willen het zeker en ze gaan het proberen, maar dat ze niet te zelfzeker zijn is net goed. Dan kunnen ze achteraf niet zeggen dat ze té zeker waren en het houdt hen bovendien scherp."

Om daarna op te merken: " De Nederlanders roepen altijd op voorhand dat ze kampioen gaan worden, maar ze zijn het wel nooit geworden. Die fout mogen we echt niet gaan maken", aldus nog Degryse in zijn analyse.