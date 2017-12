Vanhaezebrouck niet te spreken over scheidsrechterlijke dwalingen: "Ik verzeker jullie, dat komt niet meer in evenwicht"

Anderlecht werd de jongste duels niet gediend door de scheidsrechterlijke beslissingen. Ook in de match tegen Standard ging arbiter Luc Wouters in de fout.

Er ontstond niet alleen de hetze omwille van het theater van Standard-coach Ricardo Sa Pinto. Ook de scheidsrechterlijke beslissingen ware discutabel. Daar kwam Anderlecht-trainer Hein Vanhaezebrouck vrijdag nog eens op terug.

"Zowel bij de spelers als in het stadion was er frustratie om wat zich op het veld afspeelde. Alle analisten hadden dezelfde mening. Wat ik gezien heb, is niet voor herhaling vatbaar", gaf Vanhaezebrouck nog eens zijn mening over de rol van Sa Pinto. "Hij heeft de scheidsrechter beïnvloed."

Meerdere keren

En dus zat het voor paars-wit opnieuw niet mee. "Tegen Bayern moesten we een penalty krijgen, pakten we misschien een punt en konden we ons nog plaatsen in Europa. Ook tegen Standard verdienden we een strafschop, terwijl zij er een kregen na een voorafgaande fout op het middenveld."

"De beslissing wordt aan de ene kant genomen, en niet aan de andere. We zijn nog niet gediend geweest door bepaalde beslissingen. Dat is een vaststelling."

Men zegt altijd dat dit uiteindelijk wel in evenwicht komt, maar ik kan jullie al zeggen dat dat niet klopt. (lacht) Sommigen hebben wat meeval daarin, anderen niet. Ik ben op dat vlak nog niet echt gediend geweest. Maar het is geen excuus voor ons mindere spel", besluit Vanhaezebrouck.