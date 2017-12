Beerschot Wilrijk kan geen beroep doen op enkele sterkhouders voor belangrijk duel tegen Roeselare

Beerschot Wilrijk neemt het vrijdagavond thuis op tegen Roeselare. Een belangrijk duel voor de fusieclub want met nul overwinningen en één gelijkspel oogt het bilan wel erg mager in de tweede periode. Een overwinning is een must, maar dat zal dan wel moeten gebeuren zonder enkele sterkhouders.

Het wordt weer puzzelen voor Marc Brys. Beerschot Wilrijk heeft namelijk te kampen met flink wat blessurelast. Coach Marc Brys kan geen beroep op Fessou Placca (kuitblessure), Jan Van den Bergh (scheurtje knieholte) en Mo Messoudi (opnieuw last aan de hamstrings).

Bovendien zit Hernan Losada een gele schorsingsdag uit. Jacques Zoua (fysieke achterstand) en Richard Mbombo (administratieve rompslomp) zijn niet tevens niet beschikbaar.

De selectie: Romo, Steelant, François, Dom, Prychynenko, Swinkels, Diarra, De Jonghe, Van Hyfte, Pietermaat, Ragolle, Ekangamene, Essikal, Schaessens, Boulaouali, Octavio, Maes, Hoffer.