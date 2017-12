België loot de wereldkampioen uit 1966: 'Premier League-Belgen' ontmoeten heel veel ploegmaten in Rusland

Met Engeland treffen de Rode Duivels een heel zware, maar leuke en interessante tegenstander. Vermits er veel van onze Belgen in Engeland spelen, zullen er veel bekenden tegen het lijf worden gelopen. Wat moeten we weten over Engeland?

WK-geschiedenis

Voor de 15de keer zijn de Engelsen er al bij op het WK. In 1966 kroonden ze zich zelfs voor eigen volk tot wereldkampioen in Wembley. Het laatste WK in Brazilië werd geen succes voor Engeland, nadat het al in de groepsfase werd uitgeschakeld.

De weg naar Rusland

De Engelsen wisten de kwalificatiecampagnes als leider in groep F af te sluiten. Met tegenstanders als Slowakije en Schotland werd er 8 keer gewonnen en 2 keer gelijkgespeeld en haalde het 26 op 30. Toch hadden ze het meermaals moeilijker en vaak viel het winnende doelpunt pas laat.

Blikvangers

De man bij de Engelsen die de Belgen zeker in het oog moeten zullen houden is Harry Kane. De ploegmaat van onder meer Vertonghen, Alderweireld en Dembélé weet ook bij de nationale ploeg de weg naar doel vlot te vinden.

Vooral op het einde van de match zullen de Rode Duivels waakzaam moeten zijn voor de spits, want tijdens de kwalificatiecampagnes scoorde hij maar liefst 3 maal in de blessuretijd.

Belgische links

Veel ploegmaten uit de Premier League zullen elkaar dus tegenkomen. Een overzichtje:

België Engeland Club Courtois, Hazard, Batschuayi Cahill Chelsea Lukaku, Fellaini Smalling, Rashford, Lingard, Jones Manchester United Vertonghen, Dembélé, Alderweireld Kane, Dele Alli, Trippier, Dier Tottenham Kompany, De Bruyne Walker, Sterling, Stones Manchester City Defour Heaton Burnley Mignolet Lallana Liverpool Chadli Livermore West Brom

Walker en Kane kijken alvast uit naar de ontmoeting tegen hun Belgische ploegmaten:

